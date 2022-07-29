الين يتجه لأكبر مكسب أسبوعي في 4 أشهر مقابل الدولار

ارتفع الين الياباني، اليوم الجمعة، متجها لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي في 4 أشهر، مقابل الدولار، وسط رهانات على أن أسعار الفائدة الأميركية تقترب من الذروة، بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس، أن أكبر اقتصاد في العالم انكمش على غير المتوقع في الربع الثاني.

وتتوقع أسواق العقود الآجلة أن تبلغ أسعار الفائدة الأميركية ذروتها بحلول ديسمبر، وأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في العام المقبل لدعم تباطؤ النمو.

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وشكل هذا التراجع السريع في توقعات رفع أسعار الفائدة، دافعا كبيرا لضعف الدولار مقابل الين مع انخفاض العملة الأمريكية 2.5% تقريبا مقابل نظيرتها اليابانية هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي للدولار منذ أواخر مارس.

وعلى نطاق واسع، تراجع الدولار الأميركي قليلا، اليوم الجمعة، حيث يتجه مؤشر الدولار لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

ونزل المؤشر 0.5% إلى 105.680، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يوليو.