أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020

ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة وحققت أول مكاسب شهرية لها منذ أربعة شهور بعدما طغت مكاسب قوية للشركات الأوروبية على المخاوف المرتبطة بحدوث ركود عالمي إلى جانب بعض البيانات الاقتصادية القوية التي قدمت الدعم أيضا للأسواق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3% إلى أعلى مستوياته منذ شهرين تقريبا، وسجل أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

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ومما عزز المعنويات إصدار بيانات تشير إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثاني، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.7% على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران ليسجل زيادة 4% على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات التي تراوحت حول 0.2% على أساس ربع سنوي و3.4% على أساس سنوي، وفق رويترز.

ومع ذلك، ارتفع التضخم إلى مستوى قياسي آخر في يوليو/ تموز مع تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 8.9% مقارنة مع 8.6% في الشهر السابق، أي أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 8.6% وأبعد أكثر عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقادت أسهم شركات النفط المكاسب بعد أن قفزت أسعار الخام ما يزيد على 4 دولارات للبرميل مع توجه الأنظار إلى اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل، في حين قفزت أسهم البنوك 1.6% بعدما قفزت أسهم بنك نات وست البريطاني 8.1% في أعقاب زيادة توقعاته لعوائد العام بالكامل.

وحصلت أسهم السلع الفاخرة على دفعة من النمو القوي للمبيعات الفصلية لشركتي هيرمس ولوريال. وارتفعت أسهم الشركة المصنعة لحقائب بيركين 7.5% بينما زادت أسهم مجموعة مستحضرات التجميل 3.8%.

وهوى سهم شركة سجنيفاي لايتس 11.8% بعد أن قالت أكبر شركة للإضاءة في العالم إن هوامش ربحها ستتراجع هذا العام.