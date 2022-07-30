توقعات متفائلة لعمالقة التكنولوجيا تقود ارتفاعات وول ستريت

عززت الأسهم الأميركية الارتفاع الذي سجلته في الآونة الأخيرة بتعاملات الجمعة بعد توقعات متفائلة من شركتي أبل وأمازون، كما سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسب شهرية لهما منذ عام 2020.

وارتفعت معظم قطاعات ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق. وكان قطاع الطاقة الأكثر ارتفاعا بعدما قفزت أسهم شيفرون وإكسون بعد إعلان الشركتين عن إيرادات فصلية قياسية.

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وارتفعت أسهم شركة أبل بعد أن قالت الشركة إن نقص قطع الغيار يتراجع وأن الطلب على أجهزة آيفون مستمر. وقفزت أسهم شركة أمازون بعد أن توقعت ارتفاع إيرادات الربع الثالث.

وارتفعت الأسهم أيضا هذا الأسبوع بسبب تكهنات المستثمرين بأن الاحتياطي الاتحادي قد لا يحتاج إلى أن يواصل بقوة رفع أسعار الفائدة كما كان يخشى البعض.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 58.05 نقطة أو 1.43% ليغلق على 4130.48 نقطة في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 225.81 نقطة أو 1.86% إلى 12388.40 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 323.51 نقطة أو 0.99% إلى 32853.14 نقطة.