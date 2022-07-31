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الأسهم السعودية تواصل المكاسب على وقع النمو القوي للاقتصاد المحلي

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سوق السعودية (أرشيفية - فرانس برس)
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

الأسهم السعودية تواصل المكاسب على وقع النمو القوي للاقتصاد المحلي

مؤشر "تاسي" ارتفع للجلسة الرابعة على التوالي

دبي - العربية.نت

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ارتفعت سوق الأسهم السعودية، في جلسة اليوم الأحد، مسجلة صعودا للجلسة الرابعة على التوالي، بالتزامن مع تحسن الأسواق العالمية وأسعار النفط في آخر جلسات الأسبوع الماضي، فضلا عن الكشف عن نمو الاقتصاد السعودي بقوة في الربع الثاني.

وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022 على أساس سنوي، بدعم النمو القوي للقطاع النفطي بنسبة 23.1%.

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية بنحو قوي خلال تداولات شهر يوليو وحققت غالبيتها أفضل أداء شهري منذ عام 2020.

الأسهم العالمية تحقق خلال يوليو أفضل أداء شهري منذ 2020 أسواق المال الأسواق العالمية الأسهم العالمية تحقق خلال يوليو أفضل أداء شهري منذ 2020

وتظهر بيانات الأسواق تحقيق الأسهم الأميركية أكبر مكاسب شهرية منذ عام 2020، فيما حققت الأسهم الأوروبية أول مكاسب شهرية بعد أربعة أشهر من التراجع، وبلغ مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوروبي أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020.

كما صعدت أسعار النفط بما يزيد على الدولارين للبرميل في جلسة الجمعة مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجموعة أوبك+ الأسبوع المقبل، وانحسار التوقعات بأن مجموعة المنتجين ستعزز الإمدادات قريبا.

وزاد مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.35% أو ما يعادل 42 نقطة عند مستوى 12197 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 4.5 مليار ريال عبر التداول على نحو 130.47 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 178 سهما تصدرها سهم "العقارية" بنسبة 8.86%، مقابل تراجع 25 سهما بصدارة "وقت اللياقة" بنسبة 1.79%، وذلك من بين 215 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، سهم الراجحي و"سابك للمغذيات" وأرامكو، بينما تصدر دار الأركان و"العقارية" وكيان السعودية أحجام التداول.

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