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الأسهم العالمية تحقق خلال يوليو أفضل أداء شهري منذ 2020

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الأسواق العالمية

الأسهم العالمية تحقق خلال يوليو أفضل أداء شهري منذ 2020

حققت الأسهم الأوروبية أول مكاسب شهرية بعد أربعة أشهر من التراجع

دبي - العربية.نت

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ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية بنحو قوي خلال تداولات شهر يوليو وحققت غالبيتها أفضل أداء شهري منذ عام 2020.

وتظهر بيانات الأسواق، تحقيق الأسهم الأميركية أكبر مكاسب شهرية منذ عام 2020، فيما حققت الأسهم الأوروبية أول مكاسب شهرية بعد أربعة أشهر من التراجع وبلغ مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوروبي أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020.

وصعدت مؤشرات بورصة وول ستريت الأميركية خلال شهر يوليو، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 9.1% أو ما يعادل 344.9 نقطة ليصل إلى 4130.29 نقطة مقابل 3785.38 نقطة في مستواه السابق بنهاية يونيو، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

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ونما مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 6.7% رابحاً 2069.7 نقطة ليبلغ مستوى 32845.13 نقطة، مقابل مستواه السابق عند 30775.43 نقطة، في حين كسب مؤشر" ناسداك"، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 1361.95 نقطة أو ما نسبته 12.3% وصولا إلى 12390.69 نقطة مقابل 11028.74 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر "داكس" الألماني خلال شهر يوليو بنسبة 5.5% تعادل 700.28 نقطة ليصل إلى مستوى 13484.05 نقطة مقابل مستواه السابق عند 12783.77 نقطة بنهاية يونيو الماضي.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 7.6% توازي 31.09 نقطة ليبلغ مستوى 438.29 نقطة، بينما زاد "يورو ستوكس 50" بنحو 7.3% تعادل 253.24 نقطة ليقفل عند 3708.1 نقطة مقابل 3454.86 نقطة في نهاية يونيو الماضي.

ونما مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 3.5% توازي 254.15 نقطة ليصل إلى مستوى 7423.43 نقطة مقارنة بمستواه السابق عند 7169.28 نقطة، في حين ربح مؤشر "كاك" الفرنسي 525.6 نقطة أو ما نسبته 8.9% ليصل إلى 6448.5 نقطة بعد أن كان يتداول عند 5922.86 نقطة في نهاية يونيو الماضي.

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تداولات شهر يوليو بنسبة 5.3% أو ما يعادل 1408.6 نقطة ليغلق عند 27801.64 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 3.7% توازي 69.5 نقطة ليصل إلى 1940.31 نقطة، وزاد مؤشر بورصة بومباي سينكس بنحو 8.6% ليصل إلى 57570.25 نقطة.

في المقابل، خالفت الأسهم الصينية الاتجاه الصعودي للأسواق العالمية مع هبوط مؤشر "إي إس آي" المركب في بورصة شنغهاي بنحو 145.4 نقطة أو ما نسبته 4.3% ليقفل عند 3253.24 نقطة، فيما أقفل مؤشر "هانج سينج" متراجعاً بنحو 7.8% تعادل 1703.3 نقطة ليصل إلى مستوى 20156.5 نقطة.

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