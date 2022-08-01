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النتائج الإيجابية تفشل في تحريك بورصات أوروبا مع غلبة مخاوف الركود

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بورصة فرانكفورت (رويترز)
بورصة فرانكفورت (رويترز)
الأسهم الأوروبية

النتائج الإيجابية تفشل في تحريك بورصات أوروبا مع غلبة مخاوف الركود

يترقب المستثمرون صدور بيانات إنتاج المصانع من منطقة اليورو اليوم

دبي - العربية.نت

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استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، قبل سلسلة من بيانات نشاط التصنيع، إذ أثارت بيانات اقتصادية صينية مخيبة للآمال المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، ما محا أثر قفزة في أسهم البنوك بعد نتائج بنك (إتش.إس.بي.سي) القوية.

استقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الساعة 7:09 بتوقيت غرينتش، مقتفياً أثر الأسواق الأوسع نطاقاً، مع تراجع المؤشر الرسمي الصيني لنشاط المصانع في يوليو، كما خالف مؤشر كايكسين لقطاع الخدمات أيضاً التوقعات، بحسب "رويترز".

ومما زاد المخاوف، أظهرت بيانات أن شركات التجزئة الألمانية أنهت النصف الأول من العام 2022، بأكبر انخفاض في المبيعات على أساس سنوي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، تحت ضغط التضخم والصراع في أوكرانيا والجائحة.

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ويترقب المستثمرون صدور بيانات إنتاج المصانع من منطقة اليورو عند الساعة 0800 بتوقيت غرينتش، والتي قد تلقي الضوء على وتيرة النمو الاقتصادي.

ارتفع سهم بنك إتش.إس.بي.سي في لندن 5.7%، بعدما سعى إلى جذب المستثمرين باستهداف تحقيق ربحية أعلى وتوقعات إيجابية بشأن توزيعات الأرباح. وارتفع مؤشر البنوك 1.4%.

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