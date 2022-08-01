بورصة مصر تربح 11.5 مليار جنيه في تداولات يوليو

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، عن تسجيل مكاسب جيدة خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، مع استمرار صعود المؤشر الرئيسي.

حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 9467.08 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.55% ليغلق عند مستوى 1868.30 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 7.35% ليغلق عند مستوى 2734.85 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.53% ليغلق عند مستوى 11599.47 نقطة. وفي المقابل، تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.82% ليغلق عند مستوى 3487.17 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو الماضي، ليغلق عند مستوى 633.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.9%.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 356.3 مليار جنيه إلى 366.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.9%. وقفز رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 114.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4.5%.

كما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 465.6 مليار جنيه إلى 480.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.3%. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم بورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%.

فيما يتعلق بإجمالي التداولات، فقد سجلت تراجعاً إلى 39.8 مليار جنيه خلال شهر يوليو. في حين بلغت كمية التداول نحو 6.634 مليار ورقة منفذة على 532 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 55.3 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 8.060 مليار ورقة منفذة على 631 ألف عملية خلال شهر يونيو الماضي.

واستحوذت الأسهم على 32.4% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.60%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 8.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 244 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 2.5 مليار جنيه، بحجم تداول 2.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 178.5 ألف عملية.

كما بلغت قيمة التداول بأسهم "إيجي إكس 100" نحو 11.1 مليار جنيه بحجم تداول 4.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 422.5 ألف عملية.