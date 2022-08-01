سوق الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الخامسة على التوالي.. وتاسي بالقرب من 12300 نقطة
مؤشر تاسي ارتفع 99 نقطة والتداولات تقارب 6 مليارات ريال
ارتفعت سوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم الاثنين، مسجلة صعودا للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل التفاؤل بشأن نتائج أرباح الشركات المدرجة، والبيانات القوية للاقتصاد السعودي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموا بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022 على أساس سنوي، بدعم النمو القوي للقطاع النفطي بنسبة 23.1%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وزاد مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.81% أو ما يعادل 99 نقطة عند مستوى 12298 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 5.88 مليار ريال عبر التداول على نحو 164.38 مليون سهم.
وارتفعت أسعار 175 سهما تصدرها سهم "بحر العرب" بنسبة 9.89%، مقابل تراجع 31 سهما بصدارة "وقت اللياقة" بنسبة 2%، وذلك من بين 215 شركة مدرجة.
وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، سهم بحر العرب وأرامكو والراجحي، بينما تصدر دار الأركان وأرامكو وإعمار أحجام التداول.
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