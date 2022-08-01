وسط هدوء حذر بسوق الصرف.. كم بلغ سعر الدولار في مصر؟

بينما تشهد سوق الصرف المصرية حالة من الاستقرار والهدوء الحذر، سجل الدولار ارتفاعات طفيفة مقابل الجنيه المصري ليقترب من مستوى 19 جنيهاً.

تداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 18.87 - 18.96 جنيه للشراء، و18.97 – 18.99 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك المصري الخليجي وسجل 18.96 جنيه، فيما كان أعلى مستوى للبيع لدى البنك التجاري الدولي والعربي الإفريقي وبنك قناة السويس عند مستوى 18.99 جنيه.

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وفي أكبر بنكين حكوميين، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس، سجل الدولار 18.89 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع. وفي البنك العربي الإفريقي سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 19.29جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية مستوى 19.32جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني لدى البنك التجاري الدولي مستوى 23.01 جنيه للشراء و23.16 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 22.96 جنيه للشراء، و 23.16 جنيه للبيع.

عربياً، سجل الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 59.30 جنيه للشراء، و 61.89 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع.