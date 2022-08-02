أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف الركود والتوتر بين أميركا والصين

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعد أن عززت بيانات مصانع عالمية ضعيفة المخاوف من تباطؤ اقتصادي، في حين ساد التوتر الأسواق قبيل زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي المرتقبة لتايوان.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، بحلول الساعة 7:08 بتوقيت غرينتش، بحسب "رويترز".

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وذكرت ثلاثة مصادر أن من المتوقع أن تصل بيلوسي إلى تايوان اليوم الثلاثاء، وقالت الولايات المتحدة إنها لن ترضخ لترهيب تهديدات الصين بأنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا زارت بيلوسي الجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها.

أنهت الأسهم الأوروبية الجلسة السابقة على انخفاض، بعد تراجع أسهم الطاقة في أعقاب نزول أسعار الخام بعد بيانات تصنيع ضعيفة من شتى أنحاء الولايات المتحدة وأسيا وأوروبا، جددت المخاوف المرتبطة بالطلب.

لكن قطاع الطاقة الأوروبي تلقى دعماً من نتائج قوية لشركة بي.بي النفطية المدرجة في لندن، التي صعد سهمها 3.1% بعد إعلان الشركة أن أرباحها للربع الثاني فاقت التوقعات.