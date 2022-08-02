تضخم
تراجع الدولار الأسترالي بعد قرار رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
البنك المركزي رفع الفائدة 0.5% إلى 1.85% لكبح التضخم
تراجع الدولار الأسترالي بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لتكون الزيادة الرابعة على التوالي، مؤكدا أنه سيقوم بكل ما يلزم لمكافحة التضخم.
وبعد قرار البنك المركزي تكون الفائدة قد ارتفعت إلى 1.85% وسط توقعات محافظ البنك Philip Lowe بأن التضخم سيصل إلى 7.75% العام الحالي.
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وذكر Lowe أن التضخم قد يستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام للعودة إلى مستويات مستقرة.
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