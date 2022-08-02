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تعليق تداول أسهم الشرقية للتنمية في سوق السعودية

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سوق السعودية

تعليق تداول أسهم الشرقية للتنمية في سوق السعودية

تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية"، عن تعليق تداول أسهم شركة الشرقية للتنمية في السوق اليوم الثلاثاء وذلك حتى نهاية جلسة التداول.

وقالت "تداول السعودية"، في بيان، إن التعليق بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.

وأضافت أنه سيتم استئناف تداول السهم غداً الأربعاء.

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