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تغطية طرح 1.5 مليون سهم من "نت وركرس" في سوق "نمو" 223%

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نت وركرس السعودية للخدمات
شعار نت وركرس السعودية للخدمات
سوق السعودية

تغطية طرح 1.5 مليون سهم من "نت وركرس" في سوق "نمو" 223%

تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة نت وركرس السعودية للخدمات في السوق الموازية "نمو"، عن إتمام عملية الطرح لعدد 1.5 مليون سهم عادي تمثل نسبة 25% من إجمالي أسهم الشركة.

وقالت الدخيل المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المستثمرين المؤهلين اكتتبوا بكامل الأسهم المطروحة بنسبة تغطية 223%.

وبدأت فترة الطرح من يوم 24 إلى 28 يوليو 2022. وبلغ سعر الطرح 71 ريالا للسهم الواحد.

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وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وسيتم إعادة الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه يوم الخميس 4 أغسطس 2022، كما ستقوم مجموعة الدخيل المالية باستكمال الإجراءات اللازمة مع شركة "تداول السعودية"، ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".

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