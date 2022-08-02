سوق الأسهم السعودية توقف موجة المكاسب.. وتاسي يهبط لأقل من 12300 نقطة

أوقفت سوق الأسهم السعودية موجة المكاسب التي استمرت على مدار 5 جلسات متتالية، لتنخفض في تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع هبوط قوي لأسعار النفط.

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد إغلاقها عند أدنى مستوى في أكثر من خمسة أشهر، حيث بدأ التجار العد التنازلي لاجتماع أوبك+ بشأن العرض، وتتبع الإشارات التي تشير إلى أن الأسواق المادية أصبحت أقل ضيقًا في الأسابيع الأخيرة.

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تم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالقرب من 94 دولارًا للبرميل، بعد أن خسر ما يقرب من 5% يوم أمس الاثنين، وسط مؤشرات على أن التباطؤ العالمي سيضر بالطلب على الطاقة، فيما يقترب خام برنت القياسي العالمي من العودة إلى مستوى 100 دولار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.70% أو ما يعادل 86 نقطة عند مستوى 12252 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 5.4 مليار ريال عبر التداول على نحو 151.07 مليون سهم.

وتراجعت أسعار 115 سهما بصدارة "الجزيرة" بنسبة 7.18%، مقابل ارتفاع أسعار 87 سهما تصدرها سهم "بحر العرب" بنسبة 9.13%، وذلك من بين 215 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم الجزيرة وبحر العرب والراجحي، بينما تصدر الجزيرة ودار الأركان وكيان السعودية أحجام التداول.