.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "نقي للمياه" 600 ألف سهم 13.5 مرة

  • الخط
شعار نقي للمياه
شعار نقي للمياه
سوق السعودية

تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "نقي للمياه" 600 ألف سهم 13.5 مرة

تخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة نقي للمياه "نقي" عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد.

وقالت الجزيرة للأسواق المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه تم تخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 1.79571% على أساس تناسبي.

وأضافت أنه تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.

الجزيرة كابيتال تتوقع استمرار نمو أرباح "نقي" بدعم من التوسعات أسواق العربية 1230 سوق السعودية الجزيرة كابيتال تتوقع استمرار نمو أرباح "نقي" بدعم من التوسعات

وقالت إن عدد المشاركين الأفراد في الاكتتاب بلغ 231,266 مشتركا بنسبة تغطية 1352.98% ما يعادل نحو 13.5 مرة.

كانت "نقي" قد طرحت 6 ملايين سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

وبدأت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد في يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 وانتهت في يوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 600 ألف سهم تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 69 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 4 أغسطس 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وصف نفسه وجماعته بالمكلفين من الله.. نصر الله يثير جدلاً واسعاً في لبنان وصف نفسه وجماعته بالمكلفين من الله.. نصر الله يثير جدلاً واسعاً في لبنان
اكتشف المزيد