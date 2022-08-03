عرض شيميرا الاستحواذ على بلتون يتلقى استجابة بـ 56% فقط

أعلنت إدارة البورصة المصرية أن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة استجابة للعرض الذي تقدمت به شيميرا لشراء بلتون المالية بنهاية فترة سريانه اليوم الأربعاء، قد بلغت عدد 259,121,821 سهماً بنسبة 56%.

وأرجع محللون انخفاض الكمية المعروضة للبيع إلى ارتفاع سعر السهم على شاشات التداول، مقابل سعر عرض الشراء المقدم من الشركة الإماراتية البالغ 1.48 جنيه.

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شركة شيميرا للاستثمار ملتزمة بتنفيذ العرض حتى نسبة %51 فقط كحد أدنى، كما هو محدد في عرض الشراء المقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية وافق مؤخرًا على الاستجابة لعرض شركة شيميرا، للاستحواذ على كل أو بعض أسهم "بلتون" المالية.

ووفقًا لآخر نموذج إفصاح صادر عن بلتون المالية للبورصة، بلغ إجمالي عدد أسهم الشركة 463.4 مليون، وتصل حصة أوراسكوم المالية %56 والباقي أسهم حرة التداول بنسبة %41.9.

وتستهدف "شيميرا" الاستحواذ على أسهم بلتون مقابل سعر 1.485 جنيه للسهم، حتى 417.13 مليون سهم بنسبة %90 وبحد أدنى 236.374 مليون سهم، بنسبة %51.