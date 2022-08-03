الليرة التركية تهبط إلى مستوى 18 مقابل الدولار.. الأدنى منذ ديسمبر

هبطت الليرة التركية إلى مستوى 18 مقابل الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر 2021.

وكان سعر الليرة التركية قد بلغ في يوليو أدنى مستوياته لهذا العام وقتها، بعد رفض المصرف المركزي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد ودعم العملة المنهارة.

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وبلغ سعر الدولار وقتها 17.67 ليرة تركية، حين أعلن المصرف المركزي التركي إبقاءه على سعر الفائدة بنسبة 14%.

ولم يرفع المصرف المركزي سعر الفائدة القياسي منذ سلسلة التخفيضات التي أجراها في ديسمبر 2021، وأدت إلى أزمة اقتصادية قوضت مستويات معيشة الناس وعقدت فرص الرئيس رجب طيب أردوغان في الفوز في الانتخابات العامة العام المقبل.

غير أن التضخم في تركيا استقر عمليًا في يوليو عند 79.6% على أساس سنوي، للمرة الأولى منذ بداية العام، بحسب أرقام رسمية نشرت اليوم الأربعاء، ما يدعم تأكيدات أردوغان بأن أسعار السلع ستبدأ بالانخفاض قريباً.