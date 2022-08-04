أسواق الخليج تتراجع بفعل ضغوط البيع وانخفاض أسعار النفط

تراجعت غالبية أسواق الخليج اليوم الخميس، متأثرة بضغوط البيع وانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي دفع الأسواق المالية إلى التراجع بشدة.

انخفضت أسعار النفط، وهي عامل محرك قوي لأسواق الخليج المالية، إلى 94 دولاراً للبرميل وسط مخاوف من تباطؤ الطلب، بعد زيادة في مخزونات الخام والبنزين الأميركية أدت إلى تراجع الأسعار لأقل مستوى منذ شهور في الجلسة السابقة.

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وصعدت أسعار النفط في 2022 إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، وتجاوزت 139 دولاراً للبرميل في مارس، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وانخفضت الأسعار إلى ما دون 100 دولار للبرميل بفعل زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة، وهو ما أثار مخاوف من حدوث ركود يقوض الطلب.

نزل مؤشر سوق دبي 0.5%، مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.2%، وانخفاض سهم إعمار العقارية 0.9%.

وفي أبوظبي تراجع مؤشر البورصة 0.3% متأثراً بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 1.6%.

قال فادي رياض محلل السوق في كابيكس دوت كوم، إن سوق أبوظبي شهدت تقلبات مع انخفاض أسعار النفط الذي أدى لتراجع المؤشر الرئيسي، وفق ما نقلته "رويترز".

وأنهت بورصة قطر معاملات اليوم على انخفاض 0.1%، متأثرة بنزول سهم مسيعيد للبتروكيماويات 2.6%.

فيما استقر مؤشر السوق السعودية عند إغلاق اليوم.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 5.3%، ليعوض خسائر بنسبة 16% تكبدها منذ بداية العام.

وسجل مؤشر البورصة المصرية أقل مستوى في نحو ستة أعوام، الشهر الماضي، بعد أن واجه البلد ضغوطاً بفعل تراجع حاد في حيازات استثمارات المحافظ الأجنبية وزيادة تكاليف واردات سلع أساسية مهمة، لا سيما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.