أسهم اليابان
المؤشر نيكاي الياباني يفتح على ارتفاع 0.68%
وصعود المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38%
ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.
وصعد نيكاي 0.68% إلى 27930.94 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38% إلى 1938.07 نقطة.
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