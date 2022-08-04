المؤشر نيكاي الياباني يفتح على ارتفاع 0.68%

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.

وصعد نيكاي 0.68% إلى 27930.94 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38% إلى 1938.07 نقطة.