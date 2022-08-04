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المؤشر نيكاي الياباني يفتح على ارتفاع 0.68%

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

المؤشر نيكاي الياباني يفتح على ارتفاع 0.68%

وصعود المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38%

طوكيو – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.

وصعد نيكاي 0.68% إلى 27930.94 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38% إلى 1938.07 نقطة.

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