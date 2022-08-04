تصريحات مسؤولي الفيدرالي تدعم الدولار والإسترليني يترقب رفع الفائدة

احتفظ الدولار بالمكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الخميس، إذ عززت تصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عزم البنك المركزي الأميركي على التصدي لأعلى معدل تضخم منذ عقود برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ العام 1995، وقد صعد الجنيه الإسترليني قبل قرار سعر الفائدة المنتظر الساعة 1100 بتوقيت غرينتش.

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واصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تعليقاتهم المقاومة للتصور القائل بأن أسعار الفائدة الأميركية قريبة من الذروة، وهذا ما دعم الدولار.

وأعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، نيل كاشكاري، الليلة الماضية عن عزمهما كبح التضخم المرتفع.

وأشار مسؤولو مجلس الفيدرالي بشكل موحد إلى أنهم ما زالوا مصممين على رفع أسعار الفائدة، إلى أن يظهر دليل قوي على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض صوب هدف المجلس البالغ 2%.

وارتفع الدولار في أحدث تعاملات بنحو 0.2% إلى 134.15 ين، وتراجع قليلا مقابل اليورو، حيث تم تداوله عند 1.0176 دولار.

وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية، 106.34، ليتماسك فوق أدنى مستوى في شهر سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر العملة الأميركية بحوالي 0.4% هذا الأسبوع، بعد تراجعه في الأسبوعين الماضيين.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز"، اليوم الخميس، أن قوة الدولار لم تبلغ ذروتها بعد.

وجد الاستطلاع أن 70% من المشاركين يعتقدون أن الدولار لم يصل بعد إلى الذروة في هذه الدورة، حتى بعد أن وصل مؤشره إلى أعلى مستوى له في عقدين في يوليو.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2172 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر العام 2008.

ولم يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة منذ أن أصبح مستقلا في العام 1997.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6968 دولار، بعد أن ارتفع 0.5% تقريباً في اليوم السابق.

كما صعدت عملة بيتكوين المشفرة بنسبة 0.6% إلى 22975 دولاراً.