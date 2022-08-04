.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تنفيذ عرض شراء "شيميرا" الإماراتية لـ 56% من "بلتون" بـ 385 مليون جنيه

  • الخط
البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية

تنفيذ عرض شراء "شيميرا" الإماراتية لـ 56% من "بلتون" بـ 385 مليون جنيه

"شيميرا" كانت تستهدف الاستحواذ على حصة تصل إلى 90%

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة شيميرا الإماراتية على أسهم شركة بلتون المالية، وذلك لعدد 259,121,821 سهماً بقيمة إجمالية 384,795,904 جنيهات.

وقالت إدارة البورصة المصرية أمس، إن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة استجابة للعرض الذي تقدمت به شيميرا لشراء بلتون المالية بنهاية فترة سريانه، الأربعاء، قد بلغت عدد 259,121,821 سهماً بنسبة 56%.

وأرجع محللون انخفاض الكمية المعروضة للبيع إلى ارتفاع سعر السهم على شاشات التداول، مقابل سعر عرض الشراء المقدم من الشركة الإماراتية البالغ 1.48 جنيه.

"المجتمعات العمرانية" تخطط لأكبر طرح سندات توريق في تاريخ بورصة مصر أسواق المال البورصة المصرية "المجتمعات العمرانية" تخطط لأكبر طرح سندات توريق في تاريخ بورصة مصر

وفيما كانت "شيميرا" تستهدف الاستحواذ على أسهم بلتون حتى 417.13 مليون سهم بنسبة 90%، الشركة ملتزمة بتنفيذ العرض حتى نسبة 51% فقط كحد أدنى، كما هو محدد في عرض الشراء المقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية وافق مؤخرًا على الاستجابة لعرض شركة شيميرا، للاستحواذ على كل أو بعض أسهم "بلتون" المالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم مرور عامين.. انفجار مرفأ بيروت يترك آثاره على 300 مصاب لبناني رغم مرور عامين.. انفجار مرفأ بيروت يترك آثاره على 300 مصاب لبناني
اكتشف المزيد