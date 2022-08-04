تنفيذ عرض شراء "شيميرا" الإماراتية لـ 56% من "بلتون" بـ 385 مليون جنيه

أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة شيميرا الإماراتية على أسهم شركة بلتون المالية، وذلك لعدد 259,121,821 سهماً بقيمة إجمالية 384,795,904 جنيهات.

وقالت إدارة البورصة المصرية أمس، إن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة استجابة للعرض الذي تقدمت به شيميرا لشراء بلتون المالية بنهاية فترة سريانه، الأربعاء، قد بلغت عدد 259,121,821 سهماً بنسبة 56%.

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وأرجع محللون انخفاض الكمية المعروضة للبيع إلى ارتفاع سعر السهم على شاشات التداول، مقابل سعر عرض الشراء المقدم من الشركة الإماراتية البالغ 1.48 جنيه.

وفيما كانت "شيميرا" تستهدف الاستحواذ على أسهم بلتون حتى 417.13 مليون سهم بنسبة 90%، الشركة ملتزمة بتنفيذ العرض حتى نسبة 51% فقط كحد أدنى، كما هو محدد في عرض الشراء المقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية وافق مؤخرًا على الاستجابة لعرض شركة شيميرا، للاستحواذ على كل أو بعض أسهم "بلتون" المالية.