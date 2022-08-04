"مقاصة" و"إيداع" تعلنان اعتماد إجراءات مقاصة سوق النقد وإجراءات مركز الإيداع المعدلة

أعلنت كل من شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" اعتماد إجراءات مقاصة سوق النقد المعدلة وإجراءات مركز الإيداع المعدلة.

وقالت "مقاصة"، في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إن مجلس إدارتها وافق بتاريخ 24/05/2022م على إجراءات مقاصة سوق النقد المعدلة.

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كما أعلنت "إيداع" عن صدور قرار مجلس إدارتها بالموافقة على إجراءات مركز الإيداع المعدلة.

وتشمل التعديلات تغيير تاريخ التسوية المحدد لعملية تغطية التعثر للأوراق من يومي عمل من تاريخ التسوية المحدد إلى ثمان أيام عمل من تاريخ التسوية المحدد، تتولى خلالها مقاصة إجراء عملية الاستبدال النقدي، حيث يتم استبدال الالتزام المتمثل في تسليم الأوراق المالية بالتزام نقدي في حال عدم استلام الأوراق المالية بحلول ثمانية أيام عمل من تاريخ التسوية المحدد.

وسيكون لدى المشاركين في السوق فترة زمنية أطول للحصول على الأوراق المالية من خلال منصة الشراء الاختياري، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الأوراق المالية من السوق الرئيسية وتسوية الصفقات قبل عملية الشراء الجبري للأوراق المالية والتي تبدأ بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية المحدد، وبالتالي تجنب عملية الاستبدال وتعزيز فرص تسليم الأوراق المالية للعملاء بشكل فعال، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف المتقابلة في الصفقة المتعثرة.