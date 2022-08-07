بورصة مصر تواصل المكاسب بالتزامن مع هبوط الجنيه

واصلت البورصة المصرية تسجيل المكاسب في تعاملات جلسة الأحد، بعد أن حققت قفزة بنسبة 5% بتعاملات الخميس الماضي، وذلك بالتزامن مع هبوط سعر صرف الجنيه.

وسجلت بورصة المصرية الأسبوع الماضي قفزة بنسبة 7% في ثالث زيادة أسبوعية لها على التوالي، وهو أول إغلاق أسبوعي فوق مستوى الـ10 آلاف نقطة منذ قرابة شهرين.

مادة اعلانية

وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30، بتعاملات اليوم، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 10085 نقطة، وكان المؤشر سجل ارتفاعا بنسبة 5.28% في جلسة الخميس.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليرتفع إلى 1823 نقطة، بينما زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% إلى 12463 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% إلى 4067 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.89% إلى 1966 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.17% إلى 2897 نقطة.

تأتي ارتفاعات البورصة المصرية مع مواصلة الجنيه المصري تراجعه مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً أدنى مستوى على الإطلاق في سوق الصرف الرسمية.

وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري، ظل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 19.07 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

أرجع محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، عودة الزخم لبورصة مصر إلى دخول الشراء المؤسسي الحكومي في الجلسات السابقة، ما كان له أثر إيجابي على شهية المستثمرين، إضافة إلى تراجع الجنيه أمام الدولار.

وقال في مقابلة مع "العربية"، إن شراء الأفراد بدأ يطغى على الشراء المؤسسي، مشيراً إلى أن فترة التشبع البيعي على وشك الانتهاء.

كما توقع تجاوز المؤشر الرئيسي نقطة المقاومة عند 10200 نقطة بشكل سريع، مستهدفاً مستويات كبرى.