تعيين محمد فريد قائماً بأعمال رئيس هيئة "الرقابة المالية" في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قراراً بتعيين الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

ووفقا للقرار تم تعيين محمد فريد رئيساً للهيئة لمدة عام يبدأ من اليوم 7 أغسطس 2022.