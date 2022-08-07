سوق السعودية تغلق على تراجع متأثرة بأسهم البنوك

أغلقت السوق السعودية على انخفاض، اليوم الأحد، وسط ضعف أسعار النفط التي اختتمت الأسبوع عند أدنى مستوياتها منذ فبراير، في ظل مخاوف من ركود قد يؤثر على الطلب على الوقود.

تراجع مؤشر السوق السعودية 0.6% إلى 12217 نقطة، متأثرا بهبوط سهم بنك الرياض 1.5%، وانخفاض سهم البنك السعودي الفرنسي 1.7%.

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واستقرت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية الخليجية، عند 94.92 دولار للبرميل يوم الجمعة، لتتعافى من بعض خسائر الأسبوع مدفوعة ببيانات نمو الوظائف الأميركية القوية.

قالت وزارة المالية السعودية، يوم الخميس، إن المملكة سجلت فائضاً في الميزانية بنحو 78 مليار ريال (21 مليار دولار) في الربع الثاني من العام 2022، بزيادة تقارب 50% عن العام السابق، مدعومة بارتفاع أسعار النفط.

وقفزت أسعار النفط الخام في 2022 إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، إذ تجاوزت 139 دولارا للبرميل في مارس بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى ما دون 100 دولار للبرميل مع زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة مما أثار مخاوف من ركود قد يؤدي إلى تآكل الطلب.

في قطر، أغلق مؤشر البورصة على استقرار عند 13380 نقطة، إذ عوضت المكاسب في الأسهم الصناعية الخسائر في قطاعات أخرى.

ومن بين الرابحين، شركة صناعات قطر للبتروكيماويات التي صعد سهمها 0.5% قبل الإعلان عن أرباح النصف الأول.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.8% إلى 10131 نقطة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 2.4%.

وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية شركة للاستثمار في القطاعات المصرية الواعدة، وقال صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته 620 مليار دولار يوم الجمعة، إن القطاعات التي ستستهدفها الشركة الجديدة، والتي تحمل اسم الشركة السعودية المصرية للاستثمار، تشمل البنية التحتية والعقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والأدوية.