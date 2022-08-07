بورصة الكويت
"صناعات الغانم" تدرس طرح حصة أقلية في بورصة الكويت
الشركة تستهدف الوصول للانضباط والتدقيق الذي يعد جزءا أساسيا في رحلة الاكتتاب العام
قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة صناعات الغانم الكويتية قتيبة يوسف أحمد الغانم، إن الشركة تدرس طرح حصة أقلية للاكتتاب العام في السوق الأول لبورصة الكويت.
وأضاف الغانم في رسالة داخلية: "أود أن أؤكد أن الموضوع لا يزال في مرحلة الدراسة، إلا أنني ارتأيت أن أشارككم وجهة نظري حول هذا الموضوع".
مادة اعلانية
وأضاف: "بينما نحن على مشارف التوسع في قطاعات ومناطق جغرافية، لدي اعتقاد راسخ بأن الانضباط والتدقيق الذي يعد جزءا أساسيا في رحلة الاكتتاب العام سيساهم في تعزيز مكانتنا لتحقيق هذه الخطط التوسعية الطموحة"، وفق رويترز.
اقرأ أيضاً
-
احتياطي مصر الأجنبي ينخفض إلى 33.14 مليار دولار في يوليوأقل بواقع 232 مليون دولار عن يونيو السابق اقتصاد
-
البترول الوطنية الكويتية تحقق أرباحا غير مسبوقة في 3 أشهرالرئيس التنفيذي: نمو الأرباح جاء نتيجة للقفزة النوعية الكبيرة في أداء أعمالها شركات
-
"أجيليتي" للعربية: نخطط لإعادة طرح "جون مينزيس" في غضون 3 سنواتإيرادات مجمعة متوقعة من القطاع الجديد قد تصل إلى ملياري دولار سنوياً قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية