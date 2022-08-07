"صناعات الغانم" تدرس طرح حصة أقلية في بورصة الكويت

قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة صناعات الغانم الكويتية قتيبة يوسف أحمد الغانم، إن الشركة تدرس طرح حصة أقلية للاكتتاب العام في السوق الأول لبورصة الكويت.

وأضاف الغانم في رسالة داخلية: "أود أن أؤكد أن الموضوع لا يزال في مرحلة الدراسة، إلا أنني ارتأيت أن أشارككم وجهة نظري حول هذا الموضوع".

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وأضاف: "بينما نحن على مشارف التوسع في قطاعات ومناطق جغرافية، لدي اعتقاد راسخ بأن الانضباط والتدقيق الذي يعد جزءا أساسيا في رحلة الاكتتاب العام سيساهم في تعزيز مكانتنا لتحقيق هذه الخطط التوسعية الطموحة"، وفق رويترز.