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أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء لها في أسبوعين

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أوروبا - بورصة - أسهم
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء لها في أسبوعين

صعدت كل القطاعات تقريبا وفي مقدمتها تلك الحساسة لأداء الاقتصاد مثل الخدمات المالية وصناعة السيارات

دبي - العربية.نت

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سجلت الأسهم الأوروبية أفضل يوم لها في حوالي أسبوعين اليوم الاثنين بعد أن منيت بخسائر الأسبوع الماضي عندما أشعل تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة مجددا رهانات على زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.8%. وصعدت كل القطاعات تقريبا وفي مقدمتها تلك الحساسة لأداء الاقتصاد مثل الخدمات المالية وصناعة السيارات.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات التضخم في أكبر اقتصاد في العالم والتي ستصد يوم الأربعاء. وشهدت أسواق الأسهم العالمية هزة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات زيادة قوية في التوظيف في الولايات المتحدة وهو ما يقوض الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يخفف من وتيرة سلسلة زيادات للفائدة لترويض تضخم متسارع، وفق رويترز.

وبعد أن أنهى يوليو/ تموز على مكاسب تزيد على 7%، وجد ستوكس 600 صعوبة هذا الشهر في تمديد الزخم وسط مخاوف بشأن بيانات اقتصادية قاتمة وتزايد التوتر الجيوسياسي ومخاوف بأن أسعار الفائدة قد تجعل الاقتصاد ينزلق إلى ركود.

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