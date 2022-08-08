أسواق المال الكويتية تسمح لكيبكو بزيادة رأسمالها 91% للاندماج مع القرين

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة اليوم الاثنين أنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال بزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع زيادة عينية بمبلغ 240.8 مليون دينار (785.34 مليون دولار) من 264 مليون دينار إلى 504.8 مليون دينار، أي بنسبة 91.2%، لإتمام عملية الاندماج مع شركة القرين للبتروكيماويات.

وقالت كيبكو في بيان لبورصة الكويت إن زيادة رأس المال ستكون من خلال إصدار وتخصيص 2.408 مليار سهم عادي بالقيمة الاسمية التي تبلغ 100 فلس لكل سهم وبدون علاوة إصدار على أن يتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس المال لمساهمي شركة القرين للبتروكيماويات لإتمام عملية الدمج بين الشركتين.