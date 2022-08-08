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الأسهم الأوروبية تعاود الصعود بدعم من شركات النمو

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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تعاود الصعود بدعم من شركات النمو

ينصب تركيز السوق على بيانات التضخم الرئيسية في أكبر اقتصاد في العالم

دبي - العربية.نت

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استهلت الأسهم الأوروبية التداول على ارتفاع، اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأسهم النمو، بعد أن سجلت تراجعات في الأسبوع الماضي عندما تسببت بيانات قوية للتوظيف في الولايات المتحدة في تعزيز التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، ليستقر بعد أن أنهى يوم الجمعة سلسلة من المكاسب استمرت أسبوعين، بحسب "رويترز".

وقادت شركات التعدين والتكنولوجيا والسيارات، والتي كانت من بين الأكثر تضرراً في الأسبوع السابق، المكاسب المبكرة، اليوم الاثنين.

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وينصب تركيز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسية في أكبر اقتصاد في العالم، والمتوقع صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، بعد أن أصيبت أسواق الأسهم العالمية بالقلق بعد صدور بيانات يوم الجمعة أظهرت زيادة كبيرة في معدل التوظيف في الولايات المتحدة.

وارتفع سهم شركة المرافق الفرنسية فيوليا 3.3%، بعد أن أكدت أنها ستبيع وحدة للنفايات في بريطانيا إلى شركة ماكواري الأسترالية مقابل 2.4 مليار يورو (2.4 مليار دولار).

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