الدولار يتراجع بعد مكاسب بيانات الوظائف الأميركية

هبط الدولار، اليوم الاثنين، وخسر بعض المكاسب التي حققها على خلفية بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة صدرت يوم الجمعة، مع تراجع أسواق العملات عن رد فعلها الأولي.

عززت بيانات التوظيف الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي، قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية. ورأى المتداولون البيانات على أنها مؤشر على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدرجة أكبر لمواجهة التضخم.

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لكن هذا الصعود تراجع في التعاملات الأوروبية المبكرة، اليوم الاثنين، مع تراجع مؤشر الدولار إلى 106.25 بحلول الساعة 0750 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 0.4 خلال اليوم، وذلك مقارنة بتسجيله أعلى مستوى له منذ عشرة أيام يوم الجمعة عند 106.930.

وارتفع اليورو 0.2% ليصل إلى 1.02095 دولار. وصعد الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.2118 دولار.

وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الأربعاء، لتلقي مزيد من المؤشرات على نشاط أكبر اقتصاد في العالم. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7% في يوليو مقارنة مع 9.1% سابقاً.

وتعافى الدولار الأسترالي بعد خسائر يوم الجمعة. وبحلول الساعة 0751 بتوقيت غرينتش، ارتفع 0.9% في اليوم إلى 0.697 دولار. كما صعد الدولار النيوزيلاندي 0.4% إلى 0.627 دولار.

وانخفض الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 134.945 ين.

وتراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو مجدداً، بعد أن ارتفعت في أعقاب صدور بيانات التوظيف يوم الجمعة. وبدا أن السندات الإيطالية تجاهلت قرار وكالة موديز بخفض النظرة المستقبلية لإيطاليا.