اقتصاد تركيا
المستثمرون الأجانب يخفضون مراكز بيع الأسهم التركية إلى أدنى مستوى منذ 2014
مؤشر البورصة التركية زاد 50% منذ بداية هذا العام
خفض المستثمرون الأجانب مراكزهم لبيع الأسهم التركية إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2014.
وأظهرت بيانات IHS Markit أن 2% فقط من الأسهم في مؤشر MSCI Turkey ETF كانت مرتبطة بمراكز للبيع في يوليو الماضي، وذلك من مستويات 20% تم تسجيلها في مارس الماضي.
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يأتي ذلك في وقت ارتفع مؤشر البورصة التركية 50% منذ بداية هذا العام، بدعم من المستثمرين المحليين الذين باتوا يتجهون إلى سوق الأسهم كأداة للتحوط من التضخم المرتفع في البلاد.
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