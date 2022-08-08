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المستثمرون الأجانب يخفضون مراكز بيع الأسهم التركية إلى أدنى مستوى منذ 2014

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بورصة إسطنبول (رويترز)
بورصة إسطنبول (رويترز)
اقتصاد تركيا

المستثمرون الأجانب يخفضون مراكز بيع الأسهم التركية إلى أدنى مستوى منذ 2014

مؤشر البورصة التركية زاد 50% منذ بداية هذا العام

دبي - العربية.نت

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خفض المستثمرون الأجانب مراكزهم لبيع الأسهم التركية إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2014.

وأظهرت بيانات IHS Markit أن 2% فقط من الأسهم في مؤشر MSCI Turkey ETF كانت مرتبطة بمراكز للبيع في يوليو الماضي، وذلك من مستويات 20% تم تسجيلها في مارس الماضي.

يأتي ذلك في وقت ارتفع مؤشر البورصة التركية 50% منذ بداية هذا العام، بدعم من المستثمرين المحليين الذين باتوا يتجهون إلى سوق الأسهم كأداة للتحوط من التضخم المرتفع في البلاد.

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