المستثمرون الأجانب يخفضون مراكز بيع الأسهم التركية إلى أدنى مستوى منذ 2014

خفض المستثمرون الأجانب مراكزهم لبيع الأسهم التركية إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2014.

وأظهرت بيانات IHS Markit أن 2% فقط من الأسهم في مؤشر MSCI Turkey ETF كانت مرتبطة بمراكز للبيع في يوليو الماضي، وذلك من مستويات 20% تم تسجيلها في مارس الماضي.

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يأتي ذلك في وقت ارتفع مؤشر البورصة التركية 50% منذ بداية هذا العام، بدعم من المستثمرين المحليين الذين باتوا يتجهون إلى سوق الأسهم كأداة للتحوط من التضخم المرتفع في البلاد.