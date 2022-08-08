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تراجع سعر الذهب بعد تزايد احتمالات رفع سعر الفائدة الأميركية

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أسعار الذهب ترتفع من أدنى مستوى
سبائك ذهب
سعر الذهب

تراجع سعر الذهب بعد تزايد احتمالات رفع سعر الفائدة الأميركية

عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية الأسبوع الماضي احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية الأسبوع الماضي احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع عوائد الدولار والخزانة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1771.74 دولار للأونصة بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1788.20 دولار.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس. بي.آي لإدارة الأصول "بدأ الذهب بشكل هادئ في الوقت الذي ما زالت فيه السوق تستوعب الآثار المترتبة على تقرير الوظائف الأميركي القوي وإلى أي مدى سيؤثر على مجلس الاحتياطي الاتحادي، نقلاً عن رويترز.

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"أعتقد أن زيادة يوليو في الوظائف غير الزراعية ترفع احتمالات رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في سبتمبر والتي لابد أن تكون سلبية بالنسبة للذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 19.87 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1.3% إلى 920.25 دولار واستقر البلاديوم عند 2125.68 دولار.

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