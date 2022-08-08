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سوق الأسهم السعودية ترتفع بعد 4 جلسات من التباين.. و"تاسي" فوق 12200 نقطة

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سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية ترتفع بعد 4 جلسات من التباين.. و"تاسي" فوق 12200 نقطة

مؤشر تاسي زاد بنسبة 0.30%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بعد موجة من الانخفاضات الطفيفة استمرت على 4 جلسات سابقة، وسط استمرار الشركات بإعلان نتائج الربع الثاني للعام 2022.

وزاد مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.30% أو ما يعادل 36 نقطة عند مستوى 12253 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 3.6 مليار ريال عبر التداول على نحو 92 مليون سهم.

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وارتفعت أسعار 82 سهما، تصدرها سهم "نسيج" بنسبة 7.49%، مقابل تراجع 120 سهما بصدارة "وقت اللياقة" بنسبة 5.49%، وذلك من بين 215 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم بحر العرب والراجحي والأهلي، بينما تصدر دار الأركان وأنعام القابضة والجزيرة أحجام التداول.

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