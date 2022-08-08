بورصة طوكيو
نيكاي يهبط 0.45% في بداية التعامل بطوكيو
توبكس الأوسع نطاقا 0.37% إلى 1939.98 نقطة
هبط مؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين.
وتراجع نيكاي 0.45% إلى 28050.09 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37% إلى 1939.98 نقطة.
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