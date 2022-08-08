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نيكاي يهبط 0.45% في بداية التعامل بطوكيو

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو

نيكاي يهبط 0.45% في بداية التعامل بطوكيو

توبكس الأوسع نطاقا 0.37% إلى 1939.98 نقطة

طوكيو – رويترز

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هبط مؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين.

وتراجع نيكاي 0.45% إلى 28050.09 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37% إلى 1939.98 نقطة.

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