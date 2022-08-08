نيكاي يهبط 0.45% في بداية التعامل بطوكيو

هبط مؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين.

وتراجع نيكاي 0.45% إلى 28050.09 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37% إلى 1939.98 نقطة.