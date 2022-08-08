وول ستريت تبدأ الجلسة على ارتفاع بعد موجة بيع

ارتفعت المؤشرات الرئيسية عند الفتح في وول ستريت اليوم الاثنين، بعد أن هدأت بيانات الوظائف القوية الأسبوع الماضي المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

لكن المستثمرين ظلوا على حذرهم، إذ زادت هذه البيانات أيضاً من التوقعات بأن يعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تشديد سياسته النقدية أكثر.

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ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 73.89 نقطة أو 0.23% إلى 32877.36 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد أند بوز 500 بواقع 10.74 نقطة أو 0.26% إلى 4155.93.

ولم يكن مؤشر ناسداك المجمع أقل حظاً من سابقيه، فصعد هو الآخر 46.17 نقطة أو 0.36% إلى 12703.72.