أداء متباين لأسواق الأسهم الخليجية مع ترقب بيانات التضخم الأميركي

تباين أداء الأسهم خلال التعاملات المبكرة في البورصات الخليجية، اليوم الثلاثاء، في انتظار لبيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها غدا والتي من المحتمل أن تقدم دلائل على ما إن كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقرر زيادة كبيرة لسعر الفائدة.

ويتحرك مؤشر سوق الأسهم السعودية حركة عرضية ليستقر عند مستوى 12286 نقطة، بعد أن سجل زيادة بنسبة 0.1% مدعوما بارتفاع 1.4% لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بعد أن أعلنت الشركة زيادة 4% في أرباحها للربع الثاني.

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وحققت سابك أرباحا صافية بلغت 7.93 مليار ريال (2.1 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو ارتفاعا من 7.64 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق رويترز.

وارتفع مؤشر دبي 0.5% بعد أن زاد سهم شركة إعمار العقارية 1.5% وقفز سهم شركة الخدمات اللوجستية أرامكس 4%.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2% مع انخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.3% في تعاملات متقلبة.

وظل المؤشر القطري ثابتا بعد أن بددت الخسائر في عدة قطاعات مكاسب سابقة للأسهم المالية.

وتراجعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، مع ترقب المتعاملين لمستجدات محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي سيمهد الطريق لزيادة صادراتها من النفط الخام في سوق تشهد شحا في المعروض.