أداء متباين لأسواق الأسهم الخليجية مع ترقب بيانات التضخم الأميركي
ارتفع مؤشر دبي 0.5% بعد أن زاد سهم إعمار العقارية 1.5%
تباين أداء الأسهم خلال التعاملات المبكرة في البورصات الخليجية، اليوم الثلاثاء، في انتظار لبيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها غدا والتي من المحتمل أن تقدم دلائل على ما إن كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقرر زيادة كبيرة لسعر الفائدة.
ويتحرك مؤشر سوق الأسهم السعودية حركة عرضية ليستقر عند مستوى 12286 نقطة، بعد أن سجل زيادة بنسبة 0.1% مدعوما بارتفاع 1.4% لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بعد أن أعلنت الشركة زيادة 4% في أرباحها للربع الثاني.
وحققت سابك أرباحا صافية بلغت 7.93 مليار ريال (2.1 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو ارتفاعا من 7.64 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق رويترز.
وارتفع مؤشر دبي 0.5% بعد أن زاد سهم شركة إعمار العقارية 1.5% وقفز سهم شركة الخدمات اللوجستية أرامكس 4%.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2% مع انخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.3% في تعاملات متقلبة.
وظل المؤشر القطري ثابتا بعد أن بددت الخسائر في عدة قطاعات مكاسب سابقة للأسهم المالية.
وتراجعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، مع ترقب المتعاملين لمستجدات محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي سيمهد الطريق لزيادة صادراتها من النفط الخام في سوق تشهد شحا في المعروض.
-
أسعار النفط تخسر مكاسب الأمس.. في انتظار بيانات هامة تحدد اتجاه السوقيراقب المستثمرون المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وتوقعات الطلب وسط التباطؤ الاقتصادي طاقة
-
هل تتباطأ معدلات التضخم في الولايات المتحدة؟انخفاض معدلات التضخم قليلاً ورفع الفائدة 75 نقطة أساس سيعطي طمأنينة أكثر للأسواق قصص اقتصادية
-
رئيس "مبكو" للعربية: توقعات باستقرار الأداء في الربع الثالث من 2022أكد أن الشركة كانت مستعدة لقفزة أسعار المواد الخام قصص اقتصادية