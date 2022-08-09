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انخفاض طفيف في أسعار الذهب وسط التركيز على بيانات التضخم الأميركية

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أسعار الذهب ترتفع من أدنى مستوى
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سعر الذهب

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وسط التركيز على بيانات التضخم الأميركية

تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو يصدر غداً

دبي - العربية.نت

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انخفض الذهب على نحو طفيف، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية هذا الأسبوع قد تعطي مزيداً من الوضوح بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1785.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1801.90 دولار للأوقية، بحسب "رويترز".

وارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين، صوب أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقريراً قوياً للوظائف في أميركا يوم الجمعة.

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وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو الذي يصدر غداً الأربعاء. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض التضخم إلى 8.7% من 9.1% في يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 20.60 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3% إلى 936.76 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 1.8% إلى 2190.13 دولار للأوقية.

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