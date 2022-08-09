بعد بداية أسبوع قوية.. الأسهم الأوروبية تتراجع

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات، اليوم الثلاثاء، على انخفاض، بعد إخفاق الأسهم ذات القيمة في مواصلة ارتفاعها منذ بداية الأسبوع مع توخي المستثمرين الحذر من بيانات رئيسية عن التضخم الأميركي ستصدر هذا الأسبوع، بحثاً عن دلائل على خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة بشأن الفائدة.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، بعد أن سجل أفضل جلسة له أمس الاثنين فيما يقرب من أسبوعين، وفق "رويترز".

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وقادت أسهم القطاعات الحساسة اقتصادياً مثل التعدين والسيارات والطاقة الانخفاض اليوم الثلاثاء، على الرغم من أنها كانت من أبرز القطاعات الرابحة في الجلسة السابقة.

وارتفعت قطاعات تشمل العقارات 0.2%، وهي أعلى نسبة بين القطاعات الأخرى، مما يشير إلى العزوف عن المخاطرة.

ينتظر المستثمرون الآن قراءات التضخم من أكبر اقتصاد في العالم يوم الأربعاء، بعدما خيبت بيانات قوية عن التوظيف في الولايات المتحدة الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يخفف من سلسلة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد.

وارتفع سهم شركة دوفري السويسرية لمتاجر التجزئة والسوق الحرة 2.7%، بعد أن أعلنت عن استمرار القوة الدافعة لمبيعاتها في يوليو رغم ارتفاع التضخم.