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نيكاي يوقف مسيرة صعود 4 أيام بفعل ضعف الأرباح

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أسهم اليابان
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

نيكاي يوقف مسيرة صعود 4 أيام بفعل ضعف الأرباح

انخفض سهم مجموعة سوفت بنك 7.02%

طوكيو - رويترز

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أوقف المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الثلاثاء، مسيرة صعود استمرت أربعة أيام، إذ ألقى ضعف الأرباح الفصلية للشركات الكبيرة بظلاله على السوق مع انتظار المستثمرين بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة.

وأغلق نيكاي على انخفاض 0.88%، إلى 27999.96 نقطة. وظل يتأرجح صعودا وهبوطا حول 28 ألف نقطة طوال اليوم ليستقر في النهاية تحت الحاجز النفسي مباشرة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.73%.

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وقال وكيل محلي لتداول الأوراق المالية "يبدو أن كثيرا من المستثمرين لا يريدون التحرك قبل صدور تقرير البيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي غدا الأربعاء".

ومن بين أسهم الشركات المدرجة على المؤشر نيكاي وعددها 225، سجل 155 منها خسائر فيما استقر ثلاثة وربح 67 سهما.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا هي الأسوأ أداء، مسجلة انخفاضا 2.33%. وكان القطاع الرابح الوحيد هو الطاقة، إذ ارتفع 1.44%.

وسجلت أسهم الشركة اليابانية لأعمال الصلب وطوكيو إلكترون أكبر انخفاض، إذ تراجعت الأولى 9.17%، والثانية 8.25%، بعد صدور نتائج أرباحهما الفصلية أمس الاثنين.

وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك 7.02%، بعد صدور نتائج أرباحها التي أعلنت فيها تخفيض الوظائف في صندوق فيجون، ذراعها في مجال الاستثمار، بعد تسجيل خسائر فصلية قياسية.

وهبط سهم سوني 2.4%، كما خسر سهم نينتندو 0.71 %.

وكان سهم شركة تريند ميكرو لبرمجيات الأمن الإلكتروني الأفضل أداء، إذ ارتفع 13.49%، بعد أنباء عن شراء شركة فاليو آكت كابيتال بارتنرز المتخصصة في مجال الاستثمار حصة قيمتها 8.7%.

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