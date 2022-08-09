"جيه بي مورغان" يدعو المستثمرين لخفض حيازة الأسهم لصالح شراء السلع

نشر بنك "جيه بي مورغان" مذكرة داخلية نصح فيها العملاء بتقليص حيازاتهم من الأسهم وتحويل أموالهم نحو السلع، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسهم التي قاربت 13% لمؤشر S&P500 من أدنى مستوى له في يونيو الماضي.

وأفاد البنك أن ارتفاعات وول ستريت فتحت فرصة أمام المستثمرين في السلع، مثل النفط والنحاس التي تراجعت أسعارها في الآونة الأخيرة.

مادة اعلانية

وأكدت المذكرة أن وجود الفرص في السلع لا يعني انخفاضاً في الأسهم، بل تؤكد توقعات "جيه بي مورغان" أن سوق الأسهم سترتفع حتى نهاية العام مدعومة بأرباح قوية للشركات.