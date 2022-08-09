"شيميرا" الإماراتية تعلن استحواذها على حصة مسيطرة في "بلتون"

قالت شركة شيميرا للاستثمار في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إنها استحوذت على حصة مسيطرة في شركة بلتون المالية القابضة المصرية في إطار استراتيجيتها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اشترت شيميرا 55.9% من بلتون بسعر 1.485 جنيه مصري للسهم، مما يجعل قيمة الشركة 661.8 مليون جنيه (34.6 مليون دولار)، وفقاً لحسابات رويترز.

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وأعلنت بلتون، اليوم الثلاثاء، أن داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار المصرية السابقة، ستتولى منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة.

تأسست شركة بلتون في العام 2006، وهي شركة خدمات مالية تقدم خدمات الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وبحوث الأسهم والخدمات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما شيميرا فتأسست في 2007، وهي جزء من مجموعة رويال غروب في أبوظبي، المملوكة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة والأخ غير الشقيق لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد.

قال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار في بيان: "الشركة تتطلع إلى توليد القيمة خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ خطة تحولية طموحة تستهدف دعم نمو "بلتون" وتعزيز ربحيتها".

ومُنيت بلتون بخسائر سنوية صافية منذ 2018. وفي الربع الأول من العام الحالي، سجلت صافي ربح بلغ 3.8 مليون جنيه.

وقالت الرئيسة التنفيذية الجديدة في البيان نفسه: "أنا على ثقة تامة في قدرتنا على إعادة هيكلة الشركة لتصبح أحد الكيانات الرائدة في المنطقة ومركزاً لجذب الاستثمارات الدولية".