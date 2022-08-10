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الأسهم الأوروبية تبدأ التداول على انخفاض مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

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Euronext
بورصة Euronext للأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تبدأ التداول على انخفاض مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

بفعل خسائر في أسهم شركات التكنولوجيا

دبي - العربية.نت

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افتتحت الأسهم الأوروبية التداولات اليوم الأربعاء على انخفاض، بفعل خسائر في أسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور بيانات رئيسية عن التضخم من الولايات المتحدة، بينما حدت المكاسب التي حققها سهم متاجر أهولد ديلهاز للسوبر ماركت من الخسائر.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% في أول نصف ساعة من التداول، بحسب "رويترز".

وفي حال فاق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في شهر يوليو التوقعات، فقد يؤدي لإثارة المخاوف بالأسواق التي تتوقع بالفعل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.

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انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.5%، لتقود التراجعات في وقت تستعد أسواق المال في منطقة اليورو بالكامل الآن لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس في سبتمبر.

مما ساعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على تقليص الخسائر، تلك القفزة التي حققها سهم أهولد ديلهاز بنسبة 5.9% مما جعله يتصدر المؤشر.

وقالت الشركة الهولندية إنها ستؤجل خطط الطرح العام الأولي لمتاجر التجزئة غير الغذائية بول.كوم التابعة لها، لأن ظروف السوق غير مناسبة.

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