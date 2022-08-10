سوق أبوظبي
إغلاق قياسي لمؤشر سوق أبوظبي فوق 10200 نقطة
المؤشر العام سجل ارتفاعاً بنسبة 0.81%
أغلقت سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات اليوم الأربعاء، فوق مستوى قياسي جاوز 10200 نقطة.
وأنهى مؤشر السوق العام تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 0.815% إلى 10239 نقطة.
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وبلغ حجم التداولات 230.5 مليون سهم، بقيمة جاوزت 1.417 مليار درهم، بعد تنفيذ 10648 صفقة.
وقاد سهم العالمية القابضة ارتفاعات السوق مسجلا ارتفاعا بنسبة 3.33%، فيما تصدر السهم السيولة بقيمة 370.8 مليون درهم، فيما جاء أبوظبي الأول ثانيا بـ179 مليون درهم، ثم ملتبلاي بـ156 مليون درهم.
وعلى صعيد أحجام التداول، تصدر سهم ملتبلاي بتداول 73.6 مليون سهم، ثم أدنوك للتوزيع 21.2 مليون سهم، ثم موانئ أبوظبي 19.3 مليون سهم.
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