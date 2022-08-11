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صعود معظم بورصات الخليج.. وسهم "العربية للطيران" يضغط على سوق دبي

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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
أسواق الخليج

صعود معظم بورصات الخليج.. وسهم "العربية للطيران" يضغط على سوق دبي

صعد المؤشر القياسي السعودي 0.8% بدعم من سهمي البنك العربي الوطني والبنك السعودي البريطاني

دبي - العربية.نت

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أغلقت أغلب أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، مدعومة بتحقيق الشركات أرباحاً قوية وصدور بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، وشجعت الرهانات على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أقل حدة.

وأغلق مؤشر أبوظبي الرئيسي على ارتفاع بنسبة 1% إلى 10198 نقطة، مدعوماً بزيادة 3.3% في سهم بنك أبوظبي الأول، بحسب "رويترز".

وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.8%، مع ارتفاع سهم البنك العربي الوطني 0.9%، وصعود سهم البنك السعودي البريطاني 0.5% عند الإغلاق.

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وربح سهم الشركة السعودية للكهرباء 0.6%، إذ حصلت شركة المرافق على تسهيلات دولية مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وزاد المؤشر القطري 1.3% مع ارتفاع معظم الأسهم على المؤشر، ومن بينها سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 1.7%.

ارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، بأكثر من 1%، بعدما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام، إذ دفع ارتفاع أسعار الغاز بعض المستهلكين إلى التحول إلى النفط.

وعكس مؤشر دبي الرئيسي الاتجاه ليغلق على انخفاض 0.3%، متأثراً بتراجع سهم العربية للطيران 5.3%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.2%، لينهي ثلاث جلسات من الخسائر مع ارتفاع سهم الشركة الشرقية للدخان، المحتكرة لصناعة التبغ، بنسبة 2.3%.

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