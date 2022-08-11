.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأسهم الأوروبية تفتح مرتفعة وإيجون تقود مكاسب شركات التأمين

  • الخط
أسهم أوروبا تقلص خسائرها بفعل البيانات الصينية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تفتح مرتفعة وإيجون تقود مكاسب شركات التأمين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الخميس على ارتفاع لتعزز مكاسبها في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات دلائل على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، في حين صعدت أسهم شركة التأمين الهولندية إيجون بعدما رفعت توقعاتها للعام بأكمله.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، بعد أفضل جلسة له منذ ما يقرب من أسبوعين أمس الأربعاء نتيجة الرهانات على أن بيانات التضخم ستشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على التروي في رفع أسعار الفائدة، بحسب رويترز.

وقفز سهم إيجون 7.5%، لتتصدر مؤشر ستوكس 600 بعدما رفعت توقعاتها لتوليد رأس المال التشغيلي للعام بأكمله والتدفق النقدي الحر في 2021-2023.

وزاد مؤشر قطاع التأمين الأوروبي 0.8%، في التعاملات المبكرة وكان من بين أكبر الرابحين.

كما ارتفعت أسهم مجموعة زوريخ للتأمين 1.3%، بعد أن أعلنت عن زيادة أفضل من المتوقع في الأرباح التشغيلية في النصف الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انخفاض مستويات نهر الراين في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 15 عامًا انخفاض مستويات نهر الراين في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 15 عامًا
اكتشف المزيد