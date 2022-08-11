MSCI تعلن مراجعتها الربعية لمؤشر الأسهم السعودية اليوم

من المرتقب أن تعلن "مورغان ستانلي"، اليوم الخميس، عن نتائج المراجعة الربعية لمؤشراتها والتي تتضمن عدة مؤشرات منها MSCI العالمي، وMSCI للأسهم السعودية وMSCI للأسواق الناشئة.

وتدخل جميع التعديلات حيز التنفيذ بعد إغلاق التداولات في 31 من أغسطس الجاري.

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يشار إلى أن السوق المالية السعودية "تداول" قد انضمت إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة في أغسطس 2019، وذلك بعد انضمامها لمؤشر مجموعة فوتسي راسل للأسواق الناشئة في مارس 2018.