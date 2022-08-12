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الذهب يتجه لتسجيل رابع زيادة أسبوعية بفعل تراجع الدولار

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الذهب في روسيا (رويترز)
سبائك ذهب
سعر الذهب

الذهب يتجه لتسجيل رابع زيادة أسبوعية بفعل تراجع الدولار

تماسكت الأسعار في المعاملات الفورية عند 1789.81 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت

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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة واتجهت صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي في ظل ضعف عام للدولار الأميركي واجهته ضغوط من زيادة العائد على سندات الخزانة، فضلا عن توقعات رفع الفائدة الأميركية.

وتماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1789.81 دولار للأونصة، وزادت خلال الأسبوع بنحو 1%.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.20 دولار للأونصة، نقلاً عن رويترز.

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والدولار بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي، مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 20.34 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.1% إلى 955.16 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2262.53 دولار للأونصة.

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