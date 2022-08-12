بورصة مصر تتجاهل محفزات قوية وتسجل مكاسب أسبوعية هزيلة

تحولت البورصة المصرية إلى الأداء الإيجابي مع الإعلان عن تنفيذ 4 صفقات من الحجم الكبير خلال تداولات الأسبوع. ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.19% لتسجل الأسهم المدرجة مكاسب أسبوعية بقيمة 6.6 مليار جنيه، وذلك بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 662.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 669.5 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الحالي.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% فاقداً نحو 55 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 9988 نقطة. فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% مضيفاً نحو 18 نقطة ليصل إلى مستوى 1828 نقطة.

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فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% فاقداً نحو 109 نقطة ليصل إلى مستوى 12334 نقطة. ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% فاقداً نحو 23 نقطة ليصل إلى مستوى 4038 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.6% رابحاً نحو 147 نقطة ليغلق عند مستوى 2058 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.2% مضيفاً نحو 147 ليغلق عند مستوى 2983 نقطة.

فيما تراجع مؤشر "تميز" بنسبة 1.68% فاقداً نحو 61 نقطة ليغلق عند مستوى 3561 نقطة. كما انخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.5% فاقدًا نحو 6 نقاط لينهي تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 11911 نقطة.

على صعيد تعاملات الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، أنهت البورصة المصرية، تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.99 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 663.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.2 ألف عملية لعدد 187 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 8.25%، واستحوذ المستثمرون العرب على 3.74% من إجمالي التداولات.

واستحوذت المؤسسات والصناديق على 44.19% من إجمالي تداولات جلسة الخميس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 55.8%.

ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 89.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مال صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.6 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 72.2 مليون جنيه، 660.3 ألف جنيه، على التوالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.23%، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.25%، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 1.74%.