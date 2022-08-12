.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لا تغيير بالمراجعة الفصلية لمؤشرات MSCI للأسواق الناشئة في المنطقة

  • الخط
الأسواق الناشئة

لا تغيير بالمراجعة الفصلية لمؤشرات MSCI للأسواق الناشئة في المنطقة

أبقت الأسهم السعودية دون تغيير

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت "مورغان ستانلي" عن نتائج المراجعة الربعية لمؤشراتها والتي تتضمن عدة مؤشرات منها MSCI العالمي، و MSCI للأسهم السعودية و MSCI للأسواق الناشئة، على أن تدخل جميع التعديلات حيز التنفيذ بعد إغلاق التداولات في 31 من أغسطس الجاري.

ولم يطرأ أي تغيير في تصنيف شركات المنطقة ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة وتلك التي تتبع الأسهم السعودية.

يشار إلى أن السوق المالية السعودية "تداول" قد انضمت إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة في أغسطس 2019، وذلك بعد انضمامها لمؤشر مجموعة فوتسي راسل للأسواق الناشئة في مارس 2018.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وزير العدل الأميركي يخرج عن صمته ويكشف سبب مداهمة منزل ترمب وزير العدل الأميركي يخرج عن صمته ويكشف سبب مداهمة منزل ترمب
اكتشف المزيد