الأسواق الناشئة
لا تغيير بالمراجعة الفصلية لمؤشرات MSCI للأسواق الناشئة في المنطقة
أبقت الأسهم السعودية دون تغيير
أعلنت "مورغان ستانلي" عن نتائج المراجعة الربعية لمؤشراتها والتي تتضمن عدة مؤشرات منها MSCI العالمي، و MSCI للأسهم السعودية و MSCI للأسواق الناشئة، على أن تدخل جميع التعديلات حيز التنفيذ بعد إغلاق التداولات في 31 من أغسطس الجاري.
ولم يطرأ أي تغيير في تصنيف شركات المنطقة ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة وتلك التي تتبع الأسهم السعودية.
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يشار إلى أن السوق المالية السعودية "تداول" قد انضمت إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة في أغسطس 2019، وذلك بعد انضمامها لمؤشر مجموعة فوتسي راسل للأسواق الناشئة في مارس 2018.
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