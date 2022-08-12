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5 مجموعات صينية تعلن انسحابها من بورصة نيويورك

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بورصة نيويورك
بورصة نيويورك
أميركا و الصين

5 مجموعات صينية تعلن انسحابها من بورصة نيويورك

بينها اثنتان من أكبر مجموعات النفط في البلاد

بكين- فرانس برس

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أعلنت 5 شركات صينية بينها اثنتان من أكبر مجموعات النفط في البلاد، اليوم الجمعة، انسحابها من بورصة نيويورك.

وقالت "سينوبيك" و"بتروتشاينا"، اللتان من أكبر مجموعات الطاقة في العالم، في بيانين منفصلين إنهما ستتقدمان بطلب "لانسحاب طوعي" من سوق المال الأميركية.

وصدرت إعلانات مماثلة عن شركة الألمنيوم الصينية "تشالكو" و"تشاينا لايف" وفرع لسينوبك مقره في شنغهاي.

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